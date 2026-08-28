Die „Operation wirtschaftlicher Ausgrenzung“ der USA gegen den Iran ist ein Fall von staatlichem Terrorismus.

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ gab das Außenministerium unseres Landes heute, am Freitag, dem 6. Schahrivar, eine Erklärung zum wirtschaftlichen Terrorismus der USA gegen den Iran ab und erklärte unter Verurteilung der Sanktionspolitik der USA: Die einseitigen Sanktionen Washingtons sind rechtswidrig und verstoßen gegen die Charta der Vereinten Nationen, das internationale humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte. Demnach sind alle Staaten verpflichtet, die Umsetzung dieser Sanktionen zu unterlassen.