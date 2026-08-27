Nuri al-Maliki betont die Notwendigkeit, interne Spannungen im Irak zu vermeiden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf WAA berichtet, sagte Nuri al-Maliki, Vorsitzender der Koalition „Rechtsstaat“ im Irak: Der Irak befindet sich in einer sensiblen Phase, und die Bewältigung dieser Situation erfordert mehr Verantwortungsbewusstsein und Zurückhaltung der politischen Strömungen.

Al-Maliki sagte während eines Treffens mit politischen Experten: Es gibt Bestrebungen, politisches Chaos im Irak zu erzeugen, aber der schiitische Koordinationsrahmen unterstützt weiterhin die Regierung auf dem Weg zur Wahrung der Stabilität des Landes und zum Schutz der nationalen Interessen. Die Regierung und der Koordinationsrahmen werden nicht zulassen, dass das Land in einen internen Konflikt hineingezogen wird.

Zur Frage der Waffenkontrolle betonte er ebenfalls die Notwendigkeit, dieses Thema ohne Rückgriff auf Konflikte und Gewalt zu prüfen.

Al-Maliki warnte davor, dass jede Konfrontation äusserst gefährliche Folgen haben und die Stabilität des Irak gefährden könnte.

Der Vorsitzende der Koalition „Rechtsstaat“ betonte auch, dass ein interner Konflikt allen Sektoren des Irak schaden würde.

Er wies die Ansicht zurück, dass ein solcher möglicher Konflikt ausschliesslich auf die schiitische Gemeinschaft beschränkt bleibe, und sagte, dass seine Folgen alle Gruppen und Schichten der irakischen Gesellschaft erfassen könnten.

Al-Maliki betonte auch die Notwendigkeit eines klaren Ansatzes, um zu verhindern, dass der Irak zu einem Austragungsort für regionale und internationale Konflikte wird.

Er forderte auch die Beschleunigung der Vervollständigung des Kabinetts und die Ernennung von Ministern für diejenigen Ministerien, die noch immer ohne Leiter sind, und fügte hinzu, dass Ali al-Zeydi, der Premierminister des Irak, in diesem Punkt ebenfalls dieselbe Position vertrete.