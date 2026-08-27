Sprecher al-Zeydi: Der Abzugsprozess der Koalitionstruppen verläuft zügig

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte „Sabah an-Nu'man“, Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte (Premierminister), dass die Anordnung zur Bildung eines Ausschusses ergangen sei, um die Form der Beziehungen des Landes zur internationalen Anti-IS-Koalition nach dem Abzug ihrer Truppen zu bestimmen.

Er fügte hinzu, dass der Abzugsprozess der internationalen Koalitionstruppen aus dem Irak zügig voranschreite und gemäß den festgelegten Zeitplänen verlaufe.

Der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte betonte abschließend, dass der Prozess des Truppenabbaus der Koalition im Irak in direkter Koordination mit dem Büro des Oberbefehlshabers der Streitkräfte des Landes durchgeführt werde.