Al-Zeidi betont den Abzug der internationalen Koalition aus dem Irak zum festgelegten Termin

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Mayadeen“ berichtet, betonte Ali al-Zeidi, der irakische Premierminister, in seinen heutigen Äußerungen: Zum Zeitpunkt des Abzugs der Streitkräfte der internationalen Koalition aus dem Irak am 30. September werden wir erleben, wie die Iraker den Prozess der Wiedererlangung ihrer Souveränität abschließen.

Er fügte hinzu: Der Irak sollte kein Ort sein, um anderen Schaden zuzufügen. Die Regierung hat sich von Anfang an verpflichtet, den Weg des Aufbaus des Irak und der Wiedererlangung der Souveränität des Landes zu gehen. Unser Programm in Bezug auf Aufbau, Reform und Korruptionsbekämpfung ist klar definiert.

Al-Zeidi erklärte: Ich danke der religiösen Autorität des Irak und den religiösen Institutionen, die die Notwendigkeit betont haben, die Sicherheit des Landes zu schützen und den inneren Frieden zu wahren. Unsere Region lebt seit Jahrzehnten in anhaltenden Spannungen, die zu einer Spaltung in der Sichtweise der Regierungssysteme der arabischen und islamischen Länder geführt haben.

Al-Zeidi hatte zuvor auch erklärt, dass die Organisation „Al-Haschd asch-Schaabi“ im Fokus der irakischen Regierung steht. Das Land erlebt heute eine Phase des Aufbaus nach der Verwirklichung des Prozesses der Verteidigung seiner Souveränität.

Er fügte hinzu: Wir werden den Weg zur Verabschiedung des Gesetzes über „Al-Haschd asch-Schaabi“ als Teil der Struktur der irakischen Streitkräfte fortsetzen.