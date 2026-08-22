Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, räumte Axios ein, dass die Folgen der US-Kriegstreiberei gegen den Iran den Agrarsektor und andere lebenswichtige Sektoren des Landes beeinträchtigt haben.

Laut diesem Bericht haben die amerikanischen Bauern aufgrund der Aggression gegen den Iran zwei Schläge erlitten, da zusätzlich zum starken Anstieg der Treibstoffpreise mit dem Beginn der Sojaernte bereits zuvor die Düngemittelpreise aufgrund der Spannungen in der Region gestiegen waren.

In dem Bericht wird unter Berufung auf den Vorsitzenden eines der nationalen Bauernverbände in Ohio ausgeführt, dass der Anstieg der Treibstoffpreise zu einem Preisanstieg von 25.000 Dollar in diesem Jahr im Vergleich zu den Preisen vom letzten Januar geführt habe.

John Newton, Vizepräsident für Wirtschaftsangelegenheiten der American Farm Bureau Federation, sagte ebenfalls, dass diese Bauern starkem Druck ausgesetzt seien. Drew Kountz, Agrarsexperte der University of Missouri, wies ebenfalls auf den Anstieg der Treibstoffpreise hin und sagte, dass den meisten Bauern die erforderliche Lagerkapazität und der Platz fehlten, um Preisschwankungen durch Terminkontrakte abzudecken.