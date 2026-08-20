Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf CNN hat die Zahl der verwundeten US-Soldaten seit Beginn des Krieges gegen den Iran die Marke von 750 überschritten.

Nach Angaben der Datenbank für Kampfverluste des US-Verteidigungsministeriums aktualisierte das Pentagon am Mittwoch diese Statistik und registrierte mehr als 50 neue Fälle verwundeter Soldaten.

Laut CNN erfolgte dieser statistische Anstieg zu einem Zeitpunkt, an dem die Gespräche zwischen Teheran und Washington zur Beendigung des Krieges weiterhin in einer Sackgasse stecken.

CNN berichtete unter Berufung auf die Gesamtdaten des Systems «Defense Casualty Analysis System» (DCAS) im Bereich «Auslandseinsätze» und auf die Daten zur Operation «Epic Fury», dass seit Beginn des US-Krieges gegen den Iran am 28. Februar 18 US-Soldaten getötet und 757 verwundet wurden.

Das US-Verteidigungsministerium hatte im vergangenen Monat den Bereich «Auslandseinsätze» im DCAS-System eingerichtet, um seit dem 7. Juli (16. Tir) getötete und verwundete Soldaten zu erfassen.

Das Pentagon hat bisher keine weiteren Details zu diesem Bereich bereitgestellt und nicht klargestellt, auf welchen Konflikt sich diese Verluste beziehen.