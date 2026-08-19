Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS berichtet, betonte Seymour Hersh, der amerikanische Journalist und Pulitzer-Preisträger, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump sich mitten in einer heftigen militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran wiederfinde und ihr Ansehen bei ihren Verbündeten in der Region verloren habe.

Er fügte hinzu, dass die Trump-Administration die Unterstützung und den Respekt vieler ihrer langjährigen regionalen Verbündeten verloren habe – Länder, die unter den präzisen Raketen- und Drohnenangriffen des Iran gelitten hätten.

Hersh stellte klar: «Trump hat sich auf einen Konflikt eingelassen, von dem er später feststellte, dass er komplexer war, als er dachte. Die iranischen Behörden leisten weiterhin Widerstand.»

Er warnte davor, dass die USA kurzfristig die Straße von Hormus verlieren könnten, und dieses Problem verringere die Möglichkeiten für eine Senkung der Benzinpreise und die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen, zumal Trump das Ende der Gespräche mit dem Iran bekannt gegeben habe.