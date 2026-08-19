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CNN: Trump ist unzufrieden damit, dass der Iran seinen Forderungen nicht nachgibt

19 August 2026 - 10:59
News ID: 1854326
Source: ABNA
CNN: Trump ist unzufrieden damit, dass der Iran seinen Forderungen nicht nachgibt

US-Beamte erklären, dass Präsident Donald Trump unzufrieden darüber ist, dass der Iran sich seinen Forderungen nicht beugt.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete CNN unter Berufung auf informierte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump seinen hochrangigen Gesandten befohlen habe, die Gespräche mit dem Iran einzustellen.

CNN erklärte unter Berufung auf Aussagen eines US-Beamten, dass Donald Trump seine hochrangigen Gesandten aufgefordert habe, ihre Verhandlungen mit Teheran zu stoppen.

CNN fügte unter Berufung auf Quellen hinzu: US-Beamte hätten ihre Verbündeten informiert, dass sie ihre Strategie ändern und beabsichtigen, einen Prozess der «schrittweisen Erdrosselung» des Irans einzuleiten.

Der Sender berichtete weiter unter Berufung auf US-Beamte: Trump sei unzufrieden mit der mangelnden Bereitschaft Teherans, auf seine Forderungen einzugehen, und wolle abwarten, bis die iranischen Führer erneut Bereitschaft zum Abschluss eines Abkommens zeigen, das er anstrebe.

US-Beamte betonten ebenfalls: Es werde erwartet, dass in Kürze sehr strenge und harte Sanktionen gegen den Iran verhängt würden.

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