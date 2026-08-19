CNN: Trump ist unzufrieden damit, dass der Iran seinen Forderungen nicht nachgibt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete CNN unter Berufung auf informierte Quellen, dass US-Präsident Donald Trump seinen hochrangigen Gesandten befohlen habe, die Gespräche mit dem Iran einzustellen.

CNN erklärte unter Berufung auf Aussagen eines US-Beamten, dass Donald Trump seine hochrangigen Gesandten aufgefordert habe, ihre Verhandlungen mit Teheran zu stoppen.

CNN fügte unter Berufung auf Quellen hinzu: US-Beamte hätten ihre Verbündeten informiert, dass sie ihre Strategie ändern und beabsichtigen, einen Prozess der «schrittweisen Erdrosselung» des Irans einzuleiten.

Der Sender berichtete weiter unter Berufung auf US-Beamte: Trump sei unzufrieden mit der mangelnden Bereitschaft Teherans, auf seine Forderungen einzugehen, und wolle abwarten, bis die iranischen Führer erneut Bereitschaft zum Abschluss eines Abkommens zeigen, das er anstrebe.

US-Beamte betonten ebenfalls: Es werde erwartet, dass in Kürze sehr strenge und harte Sanktionen gegen den Iran verhängt würden.