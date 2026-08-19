Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Abu Ala al-Walai, Generalsekretär der irakischen „Sayyid al-Shuhada“-Bataillone, in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass der Irak sein Öl verkaufen könne, aber die Regierung dieses Landes kein Recht habe, über seine Öleinnahmen zu verfügen, da die irakischen Vermögenswerte unter der Kontrolle der amerikanischen Besatzer stünden.

Er fügte hinzu, dass irakische Flugzeuge das Land viel Geld kosteten, aber nur mit Genehmigung der USA im irakischen Luftraum fliegen könnten, was die Besetzung des irakischen Luftraums zeige.

Dieses hochrangige Mitglied der „Sayyid al-Shuhada“-Bataillone wies auch darauf hin, dass die USA dem Irak nicht erlaubten, Strom aus der Türkei oder dem Iran zu kaufen, und dass sie dem Land keine Abkommen mit China gestatteten.

Al-Walai fuhr fort: «Uns wird nicht erlaubt, Verträge mit Siemens oder anderen Unternehmen abzuschließen, die auf die Modernisierung und den Ausbau der Stromnetze spezialisiert sind. Diese Situation entspricht dem Sprichwort «weder hier noch dort»».

Abschließend betonte er: «Das irakische Volk fordert die vollständige Souveränität über sein Land, aber, meine Herren, wo ist diese Souveränität?»