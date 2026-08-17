Trump: Wir haben sehr leicht mit Oman interagiert; wir stehen kurz vor keiner Einigung mit dem Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Fox News berichtet, antwortete Donald Trump, Präsident der USA, heute (Dienstag) auf die Frage eines Journalisten: «Sie sagten, wenn Oman die Wiedereröffnung der Straße von Hormus verhindert, würden Sie es intensiv bombardieren. Können Sie sagen, dass Ihre Geduld gegenüber Oman als strategischem Partner erschöpft ist?» – wie folgt: «Ich glaube nicht, dass sie sich sehr gut verhalten haben, aber wir haben sehr leicht mit ihnen interagiert, genau wie bei anderen Dingen.»

Der US-Präsident fuhr fort, ohne auf den friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms zu achten, und wiederholte seine früheren Behauptungen: «Der Iran darf keine Atomwaffen besitzen und wird sie auch nie besitzen! Sie wollen eine Einigung erzielen, aber nicht die Art, die ich für notwendig halte!»

Er wiederholte erneut seinen Wunsch, die Straße von Hormus zu kontrollieren, und behauptete: «Wir kontrollieren die Straße von Hormus! Wir haben sie blockiert.»

In dem Versuch, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer militärischen Aggression gegen den Iran auf die Welt herunterzuspielen, behauptete er: «Die Ölpreise sinken, und ich möchte mehr tun, als wir tun.»

Trump erklärte auch zum Waffenstillstandsabkommen zwischen Teheran und Washington: «Die USA streben keine Verlängerung des Abkommens mit dem Iran an.»

Der US-Präsident kritisierte Südkorea für mangelnde Unterstützung Washingtons im Krieg gegen den Iran und sagte: «Ich habe den südkoreanischen Präsidenten angerufen und gefragt: "Würden Sie uns nicht in der Iran-Frage helfen? Ich sagte, wenn Sie möchten, denn wir brauchen keine Hilfe." Er sagte: "Nein, danke." Ich sagte: "Was meinen Sie? Wir haben dort 39.000 Soldaten, die Sie vor Kim Jong-un schützen, und Sie helfen uns nicht in der Iran-Frage? Seltsam. Warum sollten wir uns darum kümmern, Ihnen zu helfen? Der Schutz Südkoreas kostet uns Milliarden von Dollar."»

Trump über den nordkoreanischen Führer sagte: «Wir haben Zeit miteinander verbracht. Ich verstehe ihn. Er versteht mich auch. Er mochte jemanden nicht, aber ich komme sehr gut mit ihm aus.»

Der US-Präsident behauptete in Bezug auf die jüngsten Kontroversen um die kritische Lage auf dem Flugzeugträger «Abraham Lincoln», dass das Schiff lange auf See sei, aber seine Besatzung genug zu essen habe.