Araghchi betonte Irans Positionen zur Unterstützung der Sicherheit, Stabilität und territorialen Integrität des Irak

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, führten Fuad Hussein, Außenminister des Irak, und Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, ein Telefonat, in dem sie die jüngsten Entwicklungen in der Region sowie gemeinsame Interessensfragen erörterten und ihre Ansichten austauschten.

In diesem Gespräch betonte Araghchi unter Hinweis auf die grundlegenden Positionen der Islamischen Republik Iran zur Unterstützung der Sicherheit, Stabilität und territorialen Integrität des Irak die Notwendigkeit von Wachsamkeit gegenüber terroristischen Aktionen, einschließlich des Angriffs auf das Büro des Premierministers der irakischen Region Kurdistan, sowie gegenüber Verschwörungen, die den freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern schaden könnten.

Die beiden Seiten betonten in diesem Telefonat außerdem die Bedeutung der Wahrung der Sicherheit und Stabilität an den gemeinsamen Grenzen und die Notwendigkeit der Stärkung der Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Ländern zur Verhinderung von Unsicherheit und Bedrohungen der Grenzsicherheit.