Reuters: Hamas-Vertreter nahmen an Treffen mit Kushner und Mladenov teil

Wie die Agentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte Reuters unter Berufung auf eine diplomatische Quelle: Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, traf sich in Kairo mit Vermittlern aus Ägypten, Katar und der Türkei, um Trumps Plan für den Gazastreifen voranzutreiben.

Reuters fügte unter Berufung auf eine diplomatische Quelle hinzu: Vertreter der Hamas nahmen an einigen Treffen der Vermittler in Kairo sowie an Sitzungen mit Kushner und Mladenov (Nikolay Mladenov – Sondergesandter der UNO für den Friedensprozess in Westasien und Vorsitzender des Friedensrates für Gaza) teil.

Auf der anderen Seite behauptete die Website Axios unter Berufung auf eine informierte Quelle: Das Ziel von Kushners Treffen mit den Hamas-Führern in Ägypten sei es, die Verpflichtungen dieser Bewegung zur Entwaffnung in praktische Schritte umzuwandeln! Morgen, am Montag, wird Kushner mit Netanjahu über die Gegenmaßnahmen sprechen, die (das israelische) Regime ergreifen soll.

Zuvor war bereits bekannt gegeben worden: Jared Kushner, der Schwiegersohn und Gesandte des US-Präsidenten Donald Trump, wird sich mit Vertretern der Hamas unter Beteiligung von Vermittlern aus Ägypten, der Türkei und Katar treffen.

Informierte Quellen hatten behauptet, dass das Ziel dieses Treffens darin bestehe, den Zusammenbruch des Gaza-Abkommens zu verhindern.