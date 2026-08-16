Al-Mayadeen: Dutzende Schiffe warten auf Irans Genehmigung zur Durchfahrt durch die Straße von Hormus

Wie die Nachrichtenagentur ABNA meldet, berichtete der Korrespondent von Al-Mayadeen vor Ort in der Straße von Hormus, dass sich Dutzende Schiffe und Tanker in der Tiefe der Straße von Hormus befinden und auf die Erteilung einer Durchfahrtsgenehmigung durch die Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarden warten.

Er erklärte: «Gemäß den laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman wird die südliche Route aufgehoben. Alle Tanker müssen sich mit der Marine der Revolutionsgarden abstimmen. Die meisten Schiffe nutzten bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus den iranischen Kurs.»

Das britische Zentrum für maritime Handelseinsätze gab kürzlich in einem Bericht bekannt, dass innerhalb von sieben Tagen nur 151 Schiffe (ein- oder ausfahrend) die Straße von Hormus passiert haben.

Laut diesem Bericht wurden seit Beginn der amerikanischen Kriegstreiberei gegen den Iran am 28. Februar 56 Meldungen über Schäden an Schiffen in der Straße von Hormus und den angrenzenden Gewässern registriert. Diese Statistik umfasst jedoch nicht die beiden jüngsten Angriffe.

Dem Bericht zufolge gilt der südliche Korridor der Straße von Hormus vor der Küste Omans, den Amerika als vorübergehenden Ersatzdurchgang vorgeschlagen hat, weiterhin als das risikoreichste Durchfahrtsgebiet, da von den 18 Vorfällen mit Geschossangriffen, die das Zentrum seit dem 6. Juli gemeldet hat, 16 auf dieser Route stattfanden.

Ein wichtiger Punkt bei den Regelungen für die Straße von Hormus ist, dass, genau wie von iranischen Beamten angekündigt, keine Durchfahrt für Schiffe unter amerikanischer Flagge registriert wurde. Der häufigste Schiffstyp waren Tanker mit Erdölprodukten, die in der Regel raffinierte Erdölderivate transportieren.