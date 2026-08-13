Kritik von Gebran Bassil an der doppelten Politik Beiruts im Umgang mit den Widerstandskräften

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, schrieb Gebran Bassil, Abgeordneter im libanesischen Parlament, auf seinem Social-Media-Account in Kritik an der Regierungsarbeit seines Landes: «Wie kann man von der Regierung erwarten, dass sie die Armee auffordert, gegen die Hisbollah und den Terrorismus vorzugehen, während sie die Mörder von Armeeangehörigen amnestiert?»

Obwohl Bassil nicht klarstellte, wen er mit den Tätern der Morde an Armeeangehörigen meint, scheint er sich auf den Gesetzesentwurf zu beziehen, der gestern im libanesischen Parlament zur Abschaffung der Todesstrafe verabschiedet wurde.

Das libanesische Parlament verabschiedete gestern den Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Todesstrafe nach Änderungen.

Adel Nassar, der libanesische Justizminister, bezeichnete die Abschaffung der Todesstrafe im Parlament als historischen Schritt.