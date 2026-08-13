Iraks Premierminister: Wir werden nicht zulassen, dass unser Boden gegen Nachbarn genutzt wird

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die offizielle irakische Nachrichtenagentur berichtet, betonte «Ali Faleh az-Zeidi», Premierminister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes, bei einem nächtlichen Besuch des Einsatzzentrums der Luftverteidigungskommandos seines Landes die Notwendigkeit des Schutzes der Souveränität und der nationalen Sicherheit des Irak.

Az-Zeidi sagte: «Der Himmel und die Souveränität des Irak sind Symbole, und wir werden nicht zulassen, dass der Luftraum des Landes von irgendeiner Seite verletzt oder seine Sicherheit beeinträchtigt wird.»

Er fügte hinzu, dass der Irak, während er gleichzeitig den Schutz seiner nationalen Sicherheit und Souveränität anstrebe, nicht zulassen werde, dass sein Boden oder sein Luftraum zum Ausgangspunkt von Angriffen auf benachbarte Länder werde.

Der Oberbefehlshaber der irakischen Streitkräfte betonte, dass die Rolle dieses Landes zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Region beitrage, und die irakischen Streitkräfte eine feste Bastion zum Schutz des Landes, seiner Souveränität und seiner nationalen Entscheidung seien.

Abschließend sagte az-Zeidi: «Die Luftverteidigung ist der Schutzschild des Himmels des Irak und die erste Verteidigungslinie seiner Souveränität, und die Schaffung leistungsfähiger Streitkräfte ist einer der grundlegenden Pfeiler zur Festigung der Souveränität des Irak und zur Stärkung der Fähigkeit des Landes, unabhängige politische und militärische Entscheidungen zu treffen.»