Gharibabadi: Die Sicherheit des Kaspischen Meeres muss von den Anrainerstaaten gewährleistet werden

Laut ABNA erklärte Kazem Gharibabadi bei der Zeremonie zum Gedenken an den Nationalen Tag des Kaspischen Meeres unter Hinweis auf die Bedeutung dieses Tages: Der 21. Mordad (12. August) – der Tag des Kaspischen Meeres – erinnert an die Bedeutung dieses Gewässers und die gemeinsame Verantwortung der Anrainerstaaten ihm gegenüber, und wir ehren diesen Tag.

Er fügte hinzu: Vor 23 Jahren unterzeichneten an diesem Tag die fünf Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in Teheran das „Rahmenübereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Kaspischen Meeres“, bekannt als Teheran-Konvention, und seit dessen Umsetzung sind nun 20 Jahre vergangen.

Gharibabadi stellte fest, dass das Kaspische Meer für den Iran und seine Anrainerstaaten schon immer mehr als nur ein Gewässer war, und betonte: Das Kaspische Meer war im Laufe der Geschichte ein Teil der Geographie, Identität und Beziehungen der Völker in seiner Umgebung und hatte eine besondere Stellung bei der Entstehung regionaler Verbindungen; daher hat dieses Gewässer eine herausragende Bedeutung in den strategischen Berechnungen der Anrainerstaaten und in den regionalen Beziehungen.

Gharibabadi wies auch auf den Nachdruck der Islamischen Republik Iran und anderer Anrainerstaaten auf das Verbot einer militärischen Präsenz von Nicht-Anrainerstaaten im Kaspischen Meer hin und sagte: Diese Frage ist insofern wichtig, als die Sicherheit des Kaspischen Meeres nicht zur Bühne für Konkurrenz oder die Präsenz äußerer Mächte werden darf.

Er betonte: Die Anrainerstaaten sind selbst in der Lage und sollten in der Lage sein, über die Sicherheit, Stabilität und Zukunft des Kaspischen Meeres zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Das Kaspische Meer kann und sollte ein Beispiel für ein regionales Sicherheitssystem sein, das von den Ländern der Region und für die Länder der Region gestaltet wird.