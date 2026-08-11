Nikzad: Der Feind muss sich der neuen Ordnung in der Region beugen

Laut ABNA unter Berufung auf IRNA erklärte Ali Nikzad, Vizepräsident des Islamischen Konsultativrats des Iran, in der heutigen öffentlichen Sitzung am Dienstag: Die Islamische Republik Iran versuchte während der Kriegstage durch Dialog und die Vermittlung der Realitäten des Schlachtfelds den aggressiven und wahnhaften Feind von der Tatsache zu überzeugen, dass die Straße von Hormus nicht in den Vorkriegszustand zurückkehren wird. Leider versuchten sie, Unwissenheit vorzutäuschen, aber die Zeit ist der größte Lehrer für wahnhaften Menschen. Heute hat der amerikanisch-zionistische Feind mit der starken Faust der Streitkräfte praktisch erkannt, dass die Öffnung der Straße von Hormus keine militärische Lösung hat, und er muss sich der neuen Ordnung in der Region beugen.

Nikzad stellte klar: Wie die Islamische Republik Iran bereits in den Verhandlungen mit der befreundeten und benachbarten Regierung des Oman betont hat, erkennt sie keinen anderen Weg an als den zwischen den beiden Ländern vereinbarten Weg, und der Weg, der von den mächtigen Streitkräften der Islamischen Republik Iran festgelegt wurde, ist der einzig mögliche Weg für die Durchfahrt von Schiffen – und zwar unter Erfüllung der von der Regierung der Islamischen Republik festgelegten Bedingungen.