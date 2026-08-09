Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS berichtet, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums: Sanae Takaichi, die Premierministerin Japans, hatte nicht den Mut zu sagen, wer vor 81 Jahren eine Atombombe auf ihr Land abgeworfen hatte.

In ihrer Rede bei einer Zeremonie anlässlich des 81. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Nagasaki erwähnte Takaichi nicht, dass die USA die Bombe auf diese Stadt abgeworfen hatten.

Sacharowa schrieb auf Telegram: Glaubt die derzeitige Führung Japans, dass atomare Fluguntertassen auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind? Shiro Suzuki, der Bürgermeister von Nagasaki, hatte den Mut, direkt zu erklären, dass die Bombe von einem amerikanischen Militärflugzeug abgeworfen wurde.

Drei Tage zuvor hatten Kazumi Matsui, der Bürgermeister von Hiroshima, und Takaichi bei der Gedenkzeremonie zum Jahrestag des Bombenabwurfs die USA nicht direkt als das Land genannt, das den nuklearen Angriff auf diese Stadt durchgeführt hatte. Auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, tat dies in seiner Botschaft nicht.