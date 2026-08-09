Amir Dschahanschahi: Der Feind hat sich vor dem Willen der iranischen Nation auf die Knie gezwungen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, besuchte Brigadegeneral Ali Dschahanschahi, Kommandeur der Bodenstreitkräfte der Armee der Islamischen Republik Iran, Einheiten dieser Streitkräfte in den südöstlichen Regionen und an der Makran-Küste und erklärte vor Kommandeuren, Berufssoldaten und Wehrpflichtigen: Die Einheiten der Bodenstreitkräfte der Armee befinden sich durch die kontinuierliche Überwachung von Bewegungen und die präzise Beobachtung von Bedrohungen in voller Gefechtsbereitschaft und schützen mit Autorität die Grenzen der Islamischen Republik Iran.

Brigadegeneral Dschahanschahi betonte, dass heute die tatsächliche Fähigkeit und Kapazität der Feinde für die Öffentlichkeit offenbar geworden sei, und sagte: Der Feind hat sich vor dem Willen der Streitkräfte und der iranischen Nation auf die Knie gezwungen. Die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte und die Unterstützung der iranischen Nation für die Kämpfer an verschiedenen Fronten haben neben der Stärkung des nationalen Zusammenhalts auch die Kalkulationen der Feinde des Systems der Islamischen Republik Iran scheitern lassen.

Der Kommandeur der Bodenstreitkräfte betonte die Bedeutung von Fach- und Gefechtsausbildung, insbesondere im Bereich der Abwehr von Bodenkriegsführung, und stellte fest: Die Bodenstreitkräfte der Armee haben sich in den vergangenen Jahren durch kontinuierliche, präzise und spezialisierte Übungen darauf vorbereitet, allen Arten von Bodenbedrohungen zu begegnen, und werden auf jegliche feindliche Aktionen eine entschlossene und abschreckende Antwort geben.

Er fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran hat in den jüngsten Auseinandersetzungen gezeigt, dass neben den Verteidigungsfähigkeiten auch der Wille und der Geist der iranischen Nation zu den wichtigsten Faktoren der Stärke des Landes gehören. Die iranische Nation steht mit festem Willen und unermüdlichem Geist stets an der Seite der Streitkräfte und hat durch ihre Unterstützung für die Kämpfer nicht zugelassen, dass die Feinde ihre Ziele erreichen.

Abschließend stellte der Kommandeur der Bodenstreitkräfte klar: Die wirksame Präsenz von Schnellreaktions-, Spezial-, Drohnen-, Artillerie- und Panzereinheiten in den Grenzregionen zur Abwehr von Feindbedrohungen hat neben dem Schutz der Grenzen und dem Beitrag zur Gewährleistung nachhaltiger Sicherheit bereits Früchte getragen.