Araghchi: Einigung mit Oman naht / Dementi des 11-Prozent-Anteils Irans am Kaspischen Meer

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister, am Rande der Pressekonferenz des Präsidenten mit Journalisten am Tag des Journalisten zu den laufenden Gesprächen mit Oman über den rechtlichen Mechanismus und die Verwaltung der Straße von Hormus: „Die Gespräche mit Oman über die Festlegung der Verkehrsroute in der Straße von Hormus laufen.“

Er fügte hinzu: „In der Vergangenheit gab es ein TSS (Verkehrstrennungs-System) oder eine Route, die aus Sicht der Islamischen Republik Iran für die Schifffahrt nicht mehr akzeptabel ist, und es muss ein neues TSS festgelegt werden, das jedoch umfangreiche technische und rechtliche Komplexitäten aufweist.“

Araghchi betonte: „Vor der Erreichung der neuen Route wird eine vorübergehende Route als Grundlage für die Hauptroute vorgesehen, und in diesem Zusammenhang haben zwischen den militärischen und maritimen Kräften der beiden Länder auf der Grundlage vorhandener Karten Gespräche stattgefunden, und nach dem Abschluss dieser Gespräche wird die neue Route festgelegt.“

Der Außenminister stellte in Bezug auf die Öffnung der Straße von Hormus fest: „Die Gespräche mit Oman laufen und wir sind einer Einigung sehr nahe, aber die Öffnung der Straße von Hormus unterliegt anderen Bedingungen.“

Araghchi sagte in Bezug auf den Verstoß gegen das Memorandum of Understanding mit Pakistan: „Die Fälle von Verstößen gegen das Memorandum mit Pakistan müssen einzeln verfolgt werden, und es waren die USA, die das Memorandum verletzt haben.“

Er fuhr fort: „Punkt fünf des Memorandums wurde von der Islamischen Republik Iran umgesetzt, und es war geplant, dass sich die Verkehrsbedingungen innerhalb eines Monats normalisieren würden. Tatsächlich erreichte das Verkehrsaufkommen innerhalb von zwei Wochen 60 % des Normalzustands. Die Amerikaner versuchten jedoch, neue Routen in der Straße von Hormus zu schaffen, und trotz der Hinweise unseres Landes versuchten sie, die Verwaltung Irans und die Straße von Hormus zu untergraben. Daher ist der Verstoß gegen das Memorandum und die Verwaltung Irans über die Straße von Hormus aus Sicht der Islamischen Republik Iran keinesfalls akzeptabel.“

Der Außenminister erklärte zum Übereinkommen über das Kaspische Meer: „Das Übereinkommen über das Kaspische Meer wurde in den Jahren 2018 und 2019 von der damaligen Regierung zur Entscheidung an das Parlament überwiesen. Dies, obwohl die vier anderen Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres das Übereinkommen angenommen haben und die Annahme durch die Islamische Republik Iran von der Genehmigung des Islamischen Konsultativrates (Parlament) abhängt.“