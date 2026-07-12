Treffen des UN-Vertreters für den Libanon mit Araghchi

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf sich Jean Arnaud, der UN-Vertreter für den Libanon, der zu Konsultationen mit den Beamten unseres Landes nach Teheran gereist ist, heute Nachmittag, am Sonntag, mit dem Außenminister unseres Landes, Seyyed Abbas Araghchi.

Der UN-Vertreter für den Libanon drückte sein Beileid und seine Anteilnahme anlässlich des Märtyrertods des Revolutionsführers und einer Reihe von Beamten und Bürgern Irans während der amerikanisch-zionistischen militärischen Aggression gegen den Iran aus und betonte die Bedeutung umfassender Bemühungen zur Herstellung von Frieden und Stabilität in der Region.

Herr Arnaud gab außerdem eine Einschätzung der Lage im Libanon und der Bemühungen der Vereinten Nationen zur Stabilisierung des Waffenstillstands und zur Beendigung des Krieges in der Region ab und äußerte die Hoffnung, dass durch die Umsetzung des Memorandum of Understanding zur Beendigung des Krieges zwischen dem Iran und Amerika sowie durch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region dauerhafter Frieden und Sicherheit in der Region, insbesondere im Libanon, erreicht werden können.

Der Außenminister unseres Landes dankte dem UN-Vertreter für sein Beileid und seine Anteilnahme, verurteilte die wiederholten illegalen Angriffe Amerikas auf den Iran, die Verletzung von Vereinbarungen in der Straße von Hormus sowie die fortgesetzte militärische Aggression und die terroristischen Handlungen des zionistischen Regimes gegen den Libanon aufs Schärfste. Er machte das treulose Regime der USA für die gefährlichen Folgen dieser Eskalation der Spannungen verantwortlich und betonte die Notwendigkeit einer entschlossenen und klaren Positionierung der Vereinten Nationen zur Verurteilung der amerikanischen Aggression.

Araghchi betonte zudem die fortgesetzte umfassende Unterstützung der Islamischen Republik Iran für das libanesische Volk, die territoriale Integrität und die nationale Souveränität dieses Landes sowie die Weiterverfolgung der Beendigung der Aggression und Besetzung des Libanon durch das zionistische Regime.