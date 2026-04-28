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Krieg gegen Iran stellt Versorgung mit petrochemischen Rohstoffen in Japan vor Herausforderungen

28 April 2026 - 11:58
News ID: 1807300
Source: ABNA
Krieg gegen Iran stellt Versorgung mit petrochemischen Rohstoffen in Japan vor Herausforderungen

Der Verband der Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen in Japan hat erklärt, dass infolge des Krieges gegen Iran etwa 44 Prozent der japanischen Unternehmen bei der Beschaffung petrochemischer Rohstoffe mit Herausforderungen konfrontiert sind.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Ryanoosti beruft, hat der Verband der Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen in Japan erklärt, dass infolge des Krieges gegen Iran etwa 44 Prozent der japanischen Unternehmen Probleme bei der Versorgung mit Naphtha (einem petrochemischen Grundstoff) und Kunststoff-Rohstoffen haben.

Die japanische Regierung hat bekannt gegeben, dass das Land über ausreichende Naphtha-Reserven für nur vier Monate verfügt.

Die Aggression der USA und deszionistischen Regimes gegen das iranische Territorium hat zu Störungen des Schiffsverkehrs im Hormus-Strait geführt. Dies hat zu Unterbrechungen in der Lieferkette vieler Güter weltweit geführt, darunter petrochemische Produkte, chemische Düngemittel, Energie und Kraftstoffe.

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