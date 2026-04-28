Krieg gegen Iran stellt Versorgung mit petrochemischen Rohstoffen in Japan vor Herausforderungen

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Ryanoosti beruft, hat der Verband der Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen in Japan erklärt, dass infolge des Krieges gegen Iran etwa 44 Prozent der japanischen Unternehmen Probleme bei der Versorgung mit Naphtha (einem petrochemischen Grundstoff) und Kunststoff-Rohstoffen haben.

Die japanische Regierung hat bekannt gegeben, dass das Land über ausreichende Naphtha-Reserven für nur vier Monate verfügt.

Die Aggression der USA und deszionistischen Regimes gegen das iranische Territorium hat zu Störungen des Schiffsverkehrs im Hormus-Strait geführt. Dies hat zu Unterbrechungen in der Lieferkette vieler Güter weltweit geführt, darunter petrochemische Produkte, chemische Düngemittel, Energie und Kraftstoffe.