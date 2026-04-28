Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Marco Rubio, der US-Außenminister, im Interview mit Fox News: „Obwohl Iran in ständige Auseinandersetzungen mit den USA verwickelt ist, verfügt es weiterhin über die Hälfte seines vorkrieglichen Raketenarsenals.“

Während die USA zu Kriegsbeginn sich in einer Position sahen, in der sie das Islamische Republik binnen weniger als drei Tage stürzen könnten, enthüllte Rubio die strategische Schwäche Washingtons gegenüber Teheran und forderte die internationale Gemeinschaft auf, diesem Land bei der Beseitigung der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormuz zu helfen.

Dieser US-Beamte wies auch darauf hin, dass der Wille der Islamischen Republik, die nuklearen Rechte und andere nationale Rechte der Iraner zu verteidigen, nicht gebrochen wurde, und führte dies auf die Ideologie des iranischen Regimes zurück.

Rubios Aussagen über die iranische Raketenfähigkeit erfolgen vor dem Hintergrund, dass hochrangige Verteidigungsbeamte unseres Landes vor Beginn des von den USA und demzionistischen Regime aufgezwungenen Krieges erklärt hatten, dass sie über genügend Raketen und Waffen für mindestens sechs Monate eines vollständigen Krieges verfügten.

Im Gegensatz zu den Behauptungen der US-Beamten haben die unterirdischen iranischen Einrichtungen zur Raketenproduktion und anderen Waffen während des Krieges keine schweren Schäden erlitten, die Produktion läuft weiterhin und der Großteil der bisher eingesetzten Waffen wurde ersetzt.