Middle East Eye: Ein dauerhafter Frieden im Gazastreifen ist ohne ein Ende der Besatzung nicht möglich

Laut ParsToday schrieb Middle East Eye in einem Bericht von Azzam Tamimi mit Bezug auf die Ankündigung eines Waffenstillstands im Gazastreifen: „Ausnahmsweise mal gute Nachrichten aus Ägypten am Donnerstagmorgen. Es wurde eine Einigung erzielt, um den Völkermordkrieg Israels im Gazastreifen zu beenden. Meiner Meinung nach hätte die Hamas-Führung dem Abkommen sicherlich nicht zugestimmt, wenn es keine konkreten Vorteile für das palästinensische Volk gegeben hätte.“

Middle East Eye schrieb: „Über die Einzelheiten der Gespräche in Scharm El-Scheich ist nicht viel bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich das Verhandlungsteam der Hamas vor allem darauf konzentrierte, das Abkommen in Richtung der Hauptforderungen der Bewegung zu lenken: Abzug der israelischen Truppen, Gefangenenaustausch, Zulassung von Hilfsgütern und Festlegung eines Zeitplans für den Wiederaufbau.“

Der Bericht fügte hinzu: „Doch das Konkreteste an diesem Abkommen ist das Scheitern von Netanjahus Plan, den Widerstand niederzuschlagen und den Gazastreifen zu entvölkern. Das Abkommen ist auch ein Schlag für die sogenannte religiöse Zionismus-Fraktion, die den Völkermord im Gazastreifen vorantreibt. Darüber hinaus haben zwei Jahre Völkermord Israel vor den Augen der ganzen Welt bloßgestellt. Mehr als je zuvor erkennt die Welt den Zionismus als das, was er ist: ein suprematistisches Siedler-Kolonialprojekt.“

Middle East Eye erklärte: „Israelische Spitzenpolitiker, darunter auch Netanjahu, werden vor den höchsten Gerichten der Welt als Kriegsverbrecher angeklagt. Dies wird auch in den kommenden Generationen niemals vergessen oder ignoriert werden.“

Die englischsprachige Webseite betonte jedoch: „Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass das Problem damit keineswegs gelöst ist. Die Palästinenser haben ihre Freiheit, für die sie seit über 100 Jahren kämpfen, noch nicht erlangt. Aus diesem Grund wird der Kampf um die Freiheit unweigerlich weitergehen. Ein dauerhafter Frieden bleibt ohne ein vollständiges Ende der zionistischen Besetzung Palästinas unerreichbar. Wie kann es Frieden geben, wenn die Menschen im Gazastreifen in einem Freiluftgefängnis belagert werden und die Menschen im besetzten Westjordanland von jüdischen Siedlern gejagt werden, die ihr Land usurpieren, ihre Olivenbäume verbrennen und ihre Lebensgrundlage Tag und Nacht zerstören?“

Middle East Eye fügte hinzu: „Nach dem militärischen Versagen ist die Hamas durch zwei Jahre Krieg sicherlich geschwächt, doch als Idee ist der Widerstand gegen die israelische Besatzung so lebendig wie eh und je. Wie wir seit dem 7. Oktober 2023 beobachten konnten, sind viele Palästinenser, insbesondere im Gazastreifen, der Ansicht, dass die Hamas der wahre Vertreter des Freiheitskampfes des palästinensischen Volkes ist. Jüngsten Umfragen zufolge ist die palästinensische Bewegung trotz all des Schmerzes und Leids, das die Menschen im Gazastreifen ertragen müssen, nach wie vor die erste Wahl der Bevölkerung.“

„Die Mehrheit der Einwohner Gazas sind Nachkommen von Palästinensern, die 1948 aus ihren Dörfern und Städten fliehen mussten, als bewaffnete zionistische Banden an verschiedenen Orten Massaker verübten, um die einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Die Bevölkerung Gazas hat gemeinsam mit den Widerstandsbewegungen bewiesen, dass sie sich durch keine brutale Gewalt, keine Massaker, keinen Völkermord und keine drohende Entvölkerung davon abhalten lässt, auf ihrem Recht zu bestehen, sich der Besatzung zu widersetzen und in ihre Heimat zurückzukehren“, hieß es weiter.