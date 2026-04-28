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Zionistischer Funktionär: Wir stehen vor einem großen Schock in den Konflikten im Libanon

28 April 2026 - 11:59
News ID: 1807303
Source: ABNA
Zionistischer Funktionär: Wir stehen vor einem großen Schock in den Konflikten im Libanon

Ein zionistischer Militärfunktionär hat die Hilflosigkeit deszionistischen Regimes gegenüber den Drohnenangriffen der Hisbollah zugegeben.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Kanal 15 deszionistischen Regimes beruft, meldet ein zionistischer Militärfunktionär: „Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 10 Drohnen auf unsere Truppen im Süden des Libanon abgefeuert. Dies ist ein großer Schock.“

In diesem Bericht heißt es, dass wöchentlich Dutzende von Drohnen auf die im Libanon stationiertenzionistischen Soldaten abgefeuert werden. Sicherheitskreise imzionistischen Regime suchen nach einer Lösung zur Abwehr dieser Drohnenangriffe.

Der genannte Militärfunktionär fügte hinzu: Selbstmorddrohnen wirken auf dem Schlachtfeld wie ein großer Schock. Wir sind nicht ausreichend auf die Abwehr dieser Bedrohung vorbereitet.

Zuvor hatte der Kanal 15 deszionistischen Regimes unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtet, dass die Hisbollah Drohnen mit Glasfaserkabeln einsetzt.

In diesem Bericht heißt es, dass dies die Armee deszionistischen Regimes verunsichert hat.

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