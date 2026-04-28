Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Kanal 15 deszionistischen Regimes beruft, meldet ein zionistischer Militärfunktionär: „Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 10 Drohnen auf unsere Truppen im Süden des Libanon abgefeuert. Dies ist ein großer Schock.“

In diesem Bericht heißt es, dass wöchentlich Dutzende von Drohnen auf die im Libanon stationiertenzionistischen Soldaten abgefeuert werden. Sicherheitskreise imzionistischen Regime suchen nach einer Lösung zur Abwehr dieser Drohnenangriffe.

Der genannte Militärfunktionär fügte hinzu: Selbstmorddrohnen wirken auf dem Schlachtfeld wie ein großer Schock. Wir sind nicht ausreichend auf die Abwehr dieser Bedrohung vorbereitet.

Zuvor hatte der Kanal 15 deszionistischen Regimes unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtet, dass die Hisbollah Drohnen mit Glasfaserkabeln einsetzt.

In diesem Bericht heißt es, dass dies die Armee deszionistischen Regimes verunsichert hat.