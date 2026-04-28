Al-Wefaq: Die politische Ersticken in Bahrain hat sich verschärft

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Mayadeen beruft, erklärte die Vereinigung Al-Wefaq Bahrain, dass die Maßnahmen der Verantwortlichen dieses Landes gegen 69 bahrainische Staatsbürger unter dem Vorwurf der Unterstützung für Iran als grausam und unmenschlich zu betrachten sind.

Diese Vereinigung betonte, dass die Aberkennung der Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit dieser Personen gleichbedeutend mit ihrer moralischen und zivilen Hinrichtung sowie ihrer vollständigen Streichung aus den Identitätsdokumenten ist. Diese Maßnahmen führen zu einer Verschärfung der Verstöße gegen die Menschenrechte in Bahrain.

Al-Wefaq fügte hinzu, dass Bahrain seit mehr als einem Jahrzehnt eine Verschärfung der politischen Krise erlebt. Die Behörden dieses Landes müssen aufhören, die Bürgerrechte der Bevölkerung unter verschiedenen Vorwänden anzugreifen. Weitere Maßnahmen dieser Art führen letztlich zum sozialen Zusammenbruch und zum Ende des inneren Friedens.

Diese Vereinigung erklärte, dass Bahrain ein demokratisches politisches System benötigt, das auf der Achtung politischer Freiheiten und Gerechtigkeit basiert.