Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Yaum sagte der ehemalige US-Präsident Barack Obama während einer Rede in New Jersey zur Unterstützung des demokratischen Kandidaten in dieser Region: „Die Bedingungen haben sich während Trumps Amtszeit verschlechtert, und die einfachen Leute sind ärmer geworden.“

Er fügte hinzu: „Dies geschieht, während die Trump nahestehenden Personen reicher geworden sind und er versucht, die Aufmerksamkeit der Menschen von ihren Problemen abzulenken.“

Obama fügte hinzu: „Wir sehen all diesen Unsinn jeden Tag in den Nachrichten, Verschwörungstheorien, seltsame Videos von Trump mit einer Krone auf dem Kopf, der Fäkalien auf Demonstranten wirft. All diese Aktionen dienen dazu, Sie von der Tatsache abzulenken: Ihre Situation hat sich nicht verbessert. Jeder Tag ist in Amerika Halloween.“

Er erklärte: „Nicht, dass wir diese Situation nicht erwartet hätten; aber wir haben nicht erwartet, dass es so schlimm sein würde. Ich hatte vorher gewarnt. Die Menschen haben Trump wegen der schlechten Wirtschaftslage gewählt, aber die Bedingungen haben sich verschlechtert und sind nur für Trump und seine Familie besser geworden. Die Gesundheitskosten in Amerika werden sich verdoppeln oder verdreifachen.“