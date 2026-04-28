USA: Wir sind gegenüber fortschrittlichen Raketen und hypersonischen Waffen schwach

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf RT beruft, hat Mark Berkovitz, stellvertretender US-Verteidigungsminister, während einer Sitzung des Ausschusses für bewaffnete Dienste im US-Senat gestern zugegeben, dass US-Truppen derzeit nicht über die notwendigen Ausrüstungen verfügen, um mit hypersonischen Waffen und fortschrittlichen gelenkten Raketen umzugehen.

Er fügte hinzu: „Wir haben heute ein sehr begrenztes bodengestütztes Ein-Ebenen-Verteidigungssystem, das für die Bekämpfung kleiner Angriffe von Nordkorea entwickelt wurde.“

Berkovitz erklärte: „Unsere Fähigkeit im Umgang mit ballistischen Raketenangriffen ist sehr begrenzt.“

Diese offene und eindeutige Eingeständnis eines hohen Beamten des US-Verteidigungsministeriums fällt in eine Zeit, in der das Land nach einem Krieg mit Iran mit einem schweren Mangel an Waffenreserven konfrontiert ist.

Veröffentlichte Berichte deuten darauf hin, dass die USA in den ersten Wochen des Konflikts mit Iran fast die Hälfte ihrer Patriot-Raketenreserven verbraucht haben.

Berkovitz betonte in der genannten Sitzung auch: „Die Hauptbedrohung auf dieser Ebene für uns ist das Land China.“

Nachrichtendienstliche Berichte legen nahe, dass China und Russland über große Bestände an hypersonischen Waffen verfügen.