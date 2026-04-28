Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf die Website Kaliber beruft, hat Wassili Nabenzja, der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, in einer Sitzung des Sicherheitsrats der UNO die westlichen Länder der Heuchelei beschuldigt und erklärt, dass der Iran das Recht habe, die Durchfahrt im Hormus-Strait einzuschränken.

Nabenzja fügte hinzu: Versuche wurden unternommen, die gesamte Verantwortung für die Einschränkung der Durchfahrt im Hormus-Strait auf den Iran abzuwälzen, als ob Iran seine Nachbarn angegriffen und absichtlich Störungen im Verkehr durch den Hormus-Strait verursacht hätte.

Er fügte hinzu: Während eines Krieges kann ein betroffenes Küstenland die Durchfahrt in seinen Hoheitsgewässern zum Schutz der Sicherheit einschränken.

Nabenzja kritisierte die westlichen Länder scharf und verglich ihre Maßnahmen mit Piraterie. Er verurteilte die Angriffe der Ukraine mit ferngesteuerten Flugzeugen und Drohnen auf russische Öltanker im Mittelmeer sowie die Unterstützung Europas durch die Ukraine für Angriffe auf russische Handelsschiffe im Schwarzen Meer.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen sagte: Im Gegensatz zu Piraten, die schwarze Flaggen mit Totenkopf und gekreuzten Knochen auf ihren Schiffen hissen, versuchen die westlichen Länder, ihre illegalen Handlungen unter dem Vorwand einseitiger Zwangsmaßnahmen zu verbergen.

Nabenzja fügte hinzu: Dies ist nur eine oberflächliche Abdeckung, um die Tatsache zu verschleiern, dass die Europäische Union in offene Plünderung auf See verwickelt ist.

Russland und China hatten Anfang dieses Monats einen Entwurf eines resolutions des Sicherheitsrates, der die Kontrolle über den Hormus-Strait aus der Hand Irans herausforderte, mit einem Veto blockiert.