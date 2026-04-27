Laut Berichten der Abna News Agency hat das US-amerikanische Portal Axios enthüllt, dass daszionistische Regime kurz nach Beginn des Krieges mit dem Iran das Iron-Dome-System zusammen mit einem militärischen Team zur Aktivierung in die VAE entsandte.

Dieses Handeln des zionistischen Regimes spiegelt das Ausmaß der militärischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit den VAE wider. In dem Bericht heißt es, dass Premierminister Benjamin Netanyahu nach umfangreichen iranischen Raketen- und Drohnenoperationen gegen die VAE auf Antrag Abu Dhabis beschloss, das Iron-Dome-System und Dutzende von Zionisten in die VAE zu entsenden. Dieser Schritt erfolgte nach Kontakten zwischen Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der VAE, und der israelischen Führung.

Nach Berichten von Axios ist dies das erste Mal, dass das Iron-Dome-System außerhalb der besetzten Gebiete und in einem anderen Land eingesetzt wird. Es wurde auch berichtet, dass einige Angriffe der Flugzeuge des zionistischen Regimes auf Stellungen im Iran durchgeführt wurden, um die Angriffe gegen die VAE zu reduzieren.