Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Al-Mayadeen beruft, berichtete die hebräischsprachige Zeitung Yediot Aharonot, dass von der Polizei deszionistischen Regimes veröffentlichte Daten einen spürbaren Anstieg der Beteiligung junger und jugendlicher Zionisten an gefährlichen Fällen anzeigen.

In dem Bericht heißt es, dass Morde, sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig, zu diesen Fällen zählen.

Die genannte Zeitung fügte hinzu, dass die Zunahme schwerer Straftaten wie Mord und sexueller Gewalt unter jungen Zionisten besorgniserregend geworden sei. Dieser Trend vollziehe sich im Schatten der Ausbreitung radikaler Denkweisen in der zionistischen Gesellschaft.

Zuvor hatte die hebräischsprachige Zeitung Haaretz berichtet, dass der Anstieg der Selbstmorde unter zionistischen Soldaten im letzten Monat besorgniserregend geworden sei.

Zionistische Medien berichteten auch, dass im laufenden Monat mindestens acht Soldaten sowie drei Reservekräfte Selbstmord begangen haben.