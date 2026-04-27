Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Novosti betonte Alexei Puschkow, Vorsitzender des Ausschusses für Medienpolitik der Staatsduma des russischen Föderationsrates, dass der militärische Angriff der USA gegen den Iran hinsichtlich der Vorbereitung und militärischen Voraussetzungen ungünstig war.

Er fügte hinzu, die Erfahrung der US-Militäroperation in Venezuela habe eine irreführende Rolle in der Politikgestaltung dieses Landes gegenüber dem Iran gespielt.

Puschkow erklärte deutlich, die Entführung von Nicolás Maduro, dem Präsidenten von Venezuela, und die schwache Reaktion dieses Landes auf diese Operation sei als Akzeptanz der US-Bedingungen für die Übernahme der Kontrolle über das Öl zu werten.

Dies habe dazu geführt, dass Donald Trump dachte, diese militärische Operation könne als wirksames Instrument dienen, um jedes ausländische System zur Kapitulation vor Washington zu zwingen.

Er sagte, nach diesem „Sieg“ entschloss sich Trump, ein ähnliches Szenario gegenüber dem Iran durchzuführen.