Generäle der Armee: Netanjahu sucht andere zu opfern

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf al-Jazeera beruft, berichtete die zionistische Zeitung „Israel Hayom“ unter Berufung auf Offiziere dieses Regimes, dass die Erklärung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am vergangenen Samstag, in der er der Armee befahl, konsequent auf die Hisbollah im Libanon zu antworten, eine Machtdemonstration zur Verringerung des inneren Drucks und ein Versuch sei, die Verantwortung für das Scheitern, keine gewünschten Ergebnisse zu erzielen, auf die Schultern der Armee zu schieben.

Hohe Armeebeamte erklärten, Netanjahus Erklärung sei ein irreführender Versuch, den öffentlichen Druck zu verringern, und es gebe keine echten Änderungen in den Anweisungen der Armee.

Diese Quellen fügten hinzu, dass Netanjahus Erklärung nicht zufällig sei, sondern darauf abziele, die Verantwortung für das Ausbleiben gewünschter Ergebnisse auf die Armee abzuwälzen. Sie betonten, dass dieser Prozess genau nach den politischen Richtlinien und Plänen durchgeführt werde, die von Donald Trump, dem US-Präsidenten, im Zusammenhang mit der Erklärung eines Waffenstillstands im Libanon diktiert worden seien.

Laut der Zeitung ist dies nicht das erste Mal, dass es in den letzten Wochen zwischen der Armee und der politischen Ebene zu Meinungsverschiedenheiten über militärische Operationen im Libanon gekommen ist. Anfang des Monats sagte ein hoher Offizier in einer Pressekonferenz den Reportern, dass die Operationen im Libanon nicht darauf abzielen, die Hisbollah zu entwaffnen, und dass Tel Aviv dieses Ziel nicht erreichen werde.

Berichten zufolge ist Israel Hayom zufolge sind diese Differenzen nur ein Teil des wachsenden Gefühls innerhalb der Armee und des Sicherheitsapparats, dass Netanjaku nach einem „Sündenbock“ sucht, um die Verantwortung für die enttäuschenden Ergebnisse des Krieges im Libanon und im Iran auf andere abzuwälzen.

Die Zeitung fügte hinzu, dass Netanjahu die Verantwortung für den Krieg im Iran möglicherweise auf den Mossad schieben und bezüglich des Krieges im Libanon möglicherweise versuchen wird, die israelische Armee in diesem Zusammenhang verantwortlich zu machen.

Israel Hayom fügt hinzu, dass sich die Situation auf dem Schlachtfeld, während die Reibereien zwischen der politischen und der militärischen Ebene eskalieren, zunehmend komplexer gestaltet. Die Armee kontrolliert derzeit mehrere Gebiete im Süden des Libanon, aber ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, vollständigen Schutz für die nördlichen Städte und die vor Ort stationierten Truppen zu gewährleisten.