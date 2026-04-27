Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete The Independent, dass Großbritannien während der Gallipoli-Kampagne im Ersten Weltkrieg glaubte, die Dardanellen leicht durchqueren und die Osmanen zur Kapitulation zwingen zu können.

Der Bericht fährt fort, dass Seeminen, Küstenartillerie und die geografische Natur der Straße zum Scheitern der britischen Flotte führten.

Laut diesem Bericht fungiert die Straße von Hormus im Jahr 2026 ebenfalls als eine Art Gallipoli-Falle für Trump, wobei moderne Technologien angesichts der geografischen Lage und der intelligenten Minen machtlos und ohnmächtig bleiben.

Zuvor hatte Richard Haass, ehemaliger Vorsitzender des US-Außenrichtungsrate, in einer Nachricht auf der Social-Media-Plattform X geschrieben: Der Iran hat bewiesen, dass er weitaus effizienter und widerstandsfähiger ist, als Trump es sich vorstellte.

Der ehemalige Vorsitzende des Außenrichtungsrates fügte in diesem Zusammenhang hinzu: Fast alle seine (Trumps) Annahmen haben sich als falsch herausgestellt.

Richard Haass fuhr fort: Das Argument des Präsidenten, dass andere Kriege Jahre gedauert haben und wir daher unter keinem Zeitdruck im Iran stehen, ignoriert die Tatsache, dass die Schließung der Straße von Hormus die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und der Welt in eine wehrlose Lage versetzt.