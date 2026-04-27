Laut einem Bericht der Abna News Agency hat die Zeitung The Guardian enthüllt, dass der Krieg gegen den Iran und die Unterbrechung der Schifffahrt im Hormuz-Englische den nationalen Gesundheitsdienst Großbritanniens (NHS) aufgrund der starken Abhängigkeit von petrochemischen Produkten an den Rand einer Krise aus Mangel und Preisanstiegen gebracht hat.

Berichten zufolge ist ein Großteil der modernen medizinischen Ausrüstung, von Spritzen und Infusionsbeuteln bis hin zu Handschuhen, vollständig von petrochemischen Produkten abhängig, deren Durchfahrt durch das Hormuz-Englische gestoppt wurde.

Der Guardian wies auf einen Anstieg der Ölpreise um 40 Prozent hin und schrieb, dass malaysische Handschuhhersteller, die die Hälfte des weltweiten Angebots kontrollieren, den Kunden, einschließlich des NHS, einen Preisanstieg von 50 Prozent aufgezwungen hätten.

Jim Mackey, Chief Executive des NHS, äußerte tiefe Besorgnis über diese Lage und forderte die Regierung auf, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um mit dem „enormen Preisschock“ umzugehen.