Laut Berichten der Abna News Agency sagte Kyle Shostak, Direktor des US-amerikanischen Investmentunternehmens „Navigator Principal Investors“, im Gespräch mit RIA Novosti: Ein militärischer Angriff der USA gegen den Iran könnte die Weltwirtschaft in eine lange Rezession treiben. Je länger der Konflikt andauere, desto schwerwiegender seien die Folgen.

Er fügte hinzu: Unternehmen in Entwicklungsländern, insbesondere in Asien und Afrika, seien am anfälligsten für Wirtschaftskrisen.

Der Krieg in der Ukraine und gleichzeitig der Angriff der USA und des zionistischen Regimes auf iranisches Territorium hätten die globale Energiekrise verschärft.

Die Europäische Union hat zur Einsparung von Energieaufwand und zur Nutzung von Homeoffice im privaten und öffentlichen Sektor aufgerufen, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.