Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera bezieht, hat Benjamin Netanjahu, Premierminister der zionistischen Regierung, erstmals bekannt gegeben, dass er sich einer Behandlung gegen einen bösartigen Prostata-Tumor unterzieht. Diese Operation fand nach seiner früheren Operation im Dezember 2024 zur Behandlung eines gutartigen Prostata-Tumors statt.

Die hebräischsprachige Zeitung „The Times of Israel“ berichtete, dass Netanjahu diese Informationen in einer langen Erklärung, die er in den sozialen Medien veröffentlichte, einfügte. Diese Erklärung ging mit der Veröffentlichung von Netanjahus „jährlichem Gesundheitszustands-Bericht“ einher.

Netanjahu behauptete, dass sein Tumor erfolgreich behandelt wurde, obwohl er keinen Bezug auf den Zeitpunkt seiner Behandlung nahm.

Netanjahu hatte die Veröffentlichung des medizinischen Berichts über seinen körperlichen Zustand um zwei Monate verschoben. Im Jahr 2024 unterzog er sich nach der Diagnose einer Harnwegsinfektion, die durch einen „gutartigen Prostata-Tumor“ verursacht wurde, einer Prostata-Operation. Sein zweiter Operationszeitpunkt, von dem er zum ersten Mal berichtete, ist jedoch unklar. Im Jahr 2023 wurde ihm auch ein Herzschrittmacher implantiert.

Die Wahlen zum Premierminister in den besetzten Gebieten sollen bis Oktober nächsten Jahres stattfinden.