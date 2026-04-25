Araghchi: Iran will die Beziehungen zu Pakistan ausbauen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna traf sich Abbas Araghchi, der Außenminister, der nach Islamabad zu Konsultationen mit hochrangigen pakistanischen Beamten gereist ist, heute Abend mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und führte Gespräche mit ihm.

An diesem Treffen, an dem auch Muhammad Ishaq Dar, der Vizepremierminister und Außenminister Pakistans, teilnahm, wurden die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit der beiden Länder in verschiedenen Bereichen sowie die regionalen und internationalen Entwicklungen erörtert.

Der pakistanische Premierminister verwies auf den Willen und die Entschlossenheit der hochrangigen Beamten beider Länder, den Prozess der ständigen Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit sowie die Koordinierung und Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene und in internationalen Organisationen fortzusetzen, und versicherte, dass dieser Prozess mit voller Kraft und im Einklang mit den gemeinsamen Interessen der beiden befreundeten Nachbarländer fortgesetzt werden wird.

Der Außenminister unseres Landes betonte unter Hinweis auf das Bestreben des Obersten Führers und Präsident Pezeshkian, die Beziehungen zu den Nachbarn, insbesondere zu Pakistan, umfassend zu verbessern, die besondere Rolle Pakistans in der Außenpolitik und den Außenbeziehungen Irans sowie den Willen Irans, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter auszubauen.

Araghchi dankte den entschlossenen Bemühungen der hohen Beamten der pakistanischen Regierung für die Beendigung des von den USA und dem zionistischen Regime gegen Iran aufgezwungenen Krieges und die Einstellung der Feindseligkeiten sowie für die Gastfreundschaft bei den Verhandlungen und erläuterte die grundlegenden Positionen unseres Landes bezüglich der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand und der vollständigen Beendigung des gegen Iran aufgezwungenen Krieges.

Der Außenminister verwies zudem auf die anhaltenden Verbrechen des zionistischen Regimes im besetzten Palästina und die wiederholten Übergriffe dieses Regimes gegen die territoriale Integrität und nationale Souveränität des Libanon und würdigte die Positionen der pakistanischen Regierung und Bevölkerung in der Unterstützung und Solidarität mit dem unterdrückten palästinensischen Volk sowie das besondere Engagement Pakistans für die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens im Libanon.