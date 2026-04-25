Mohseni Eje'i: Der Feind ist besiegt; lasst uns auf Verschwörungen achten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte der Hohe Geistliche und Islamische Gelehrte Mohseni Eje'i, Chef der Justizbehörde, im Rahmen einer fortlaufenden Serie von Sitzungen mit Justizbehörden in der Hauptstadt und den Provinzen bei einer Zusammenkunft mit weiteren Generalstaatsanwälten der Provinzen: „Der Feind ist verwundet und hat seine bösen Verschwörungen und Ziele gegen das Islamische Iran nicht erreicht; daher besteht jederzeit die Möglichkeit weiterer Verschwörungen und Aktionen des Feindes. Es ist möglich, dass der verwundete Feind erneut gegen das Volk und unser Land vorgeht. Daher ist es für alle Bürger Irans, die Verantwortlichen und die Streitkräfte eine Pflicht und Notwendigkeit, niemals nachlässig zu sein. Das stolze und wertvolle Volk muss weiterhin präsent sein; die Präsenz des Volkes darf unter keinen Umständen schwinden.“

Der Chef der Justizbehörde betrachtete die nationale Einheit als eine feste Mauer und eine hohe, dem Himmel zugewandte Barriere gegenüber dem Feind und betonte: „Heute hat sich zwischen allen Schichten und Ethnien des iranischen Volles eine enorme Einheit und Solidarität gebildet; diese Einheit ist ein Dorn im Auge des Feindes; diese erzielte Einheit ist eine solide und undurchdringliche Mauer gegen den Feind; alles, was diese Einheit und Solidarität stärkt, muss unterstützt und jede Grundlage für Zwietracht, Zersplitterung und Spaltung muss beseitigt werden.“

Mohseni Eje'i betonte die Notwendigkeit, die Verbreitung gemeinsamer, vereinheitlichender Botschaften und Maßnahmen zur Bekämpfung der psychologischen Kriegsführung des Feindes fortzusetzen: „Derzeit hofft der Feind, durch List und Tücke, indem er sich auf den ‚weichen Krieg‘ und psychologische Operationen konzentriert, die ‚heilige Einheit‘ des iranischen Volles als den wichtigsten Kraftzentrum zu brechen. Die USA und das zionistische Regime haben die nationale Einheit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Koordination der drei Staatsgewalten und kurz gesagt, die Einheit des Volkes und der Verantwortlichen im Iran ins Visier genommen.“

Er fügte hinzu: „Der Höchste Führer der Islamischen Revolution sagte: In der Abwesenheit des getöteten Imams habt ihr, das Volk, das Land geführt und dessen Stärke garantiert. Auch der Treibstoff für die ‚Mihan‘-Rakete stammt, wie der getötete Imam ausdrückte, aus der einheitlichen Willenskraft des Volkes. Wir müssen diese heilige Einheit schätzen und bewahren.“

Der Chef der Justizbehörde warnte: „Der Feind hofft, das, was er auf dem ‚Schlachtfeld‘ und in der ‚Diplomatie‘ nicht erreicht hat, durch Polarisierung auf der ‚Straße‘ an sich zu reißen. Die Federhalter, Sprecher und Akteure im Cyberspace und in den Medien müssen in dieser Hinsicht wachsam sein.“

Der Oberste Richter fügte hinzu: „Der Präsident der USA, der sich in Wahnvorstellungen über Amerika befindet, glaubt fälschlicherweise, dass er das Kräftegleichgewicht zugunsten des besiegten Amerikas verändern kann, indem er die Scheinbarkeit von Differenzen zwischen dem iranischen Volk und den Verantwortlichen schürt.“