  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Aref: Wir werden Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen

25 April 2026 - 18:07
News ID: 1806240
Source: ABNA
Aref: Wir werden Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen

Der Erste Vizepräsident erklärte, der Feind habe die Brücken zerstört, war sich aber nicht bewusst, dass das iranische Volk die Brüche flickt. Er sagte: „Mit diesem Geist werden wir Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen.“

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Reza Aref, der Erste Vizepräsident, auf seinem persönlichen Konto im sozialen Netzwerk X: „Der Feind hat die Brücken zerstört, war sich aber nicht bewusst, dass das iranische Volk die Brüche flickt. Jetzt ist der Stadtbewohner mit Zement und der Dorfbewohner mit freier Bewehrungsstahl-Arbeit gekommen, um zu bauen. Dies geht weit über den Wiederaufbau von Beton und Stahl hinaus; es ist das Zusammenstehen von Nation und Staat. Mit diesem Geist werden wir Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen.“

Your Comment

You are replying to: .
captcha