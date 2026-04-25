Aref: Wir werden Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohammad Reza Aref, der Erste Vizepräsident, auf seinem persönlichen Konto im sozialen Netzwerk X: „Der Feind hat die Brücken zerstört, war sich aber nicht bewusst, dass das iranische Volk die Brüche flickt. Jetzt ist der Stadtbewohner mit Zement und der Dorfbewohner mit freier Bewehrungsstahl-Arbeit gekommen, um zu bauen. Dies geht weit über den Wiederaufbau von Beton und Stahl hinaus; es ist das Zusammenstehen von Nation und Staat. Mit diesem Geist werden wir Iran prunkvoller als je zuvor aufbauen.“