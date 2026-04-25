Artillerieangriffe der Besatzer auf den Süden Libanons

Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „Al-Nashra“ meldeten libanesische Quellen die fortgesetzte Verletzung des Waffenstillstands durch das zionistische Regime sowie Artillerieangriffe auf den Süden Libanons.

Diese Quellen gaben an, dass Wadi Hasan südlich der Stadt Sidon von der Artillerie des zionistischen Regimes beschossen wurde. Parallel dazu wurde auch die Siedlung Yahmar Al-Shaqif beschossen.

Darüber hinaus beschoss die Artillerie der Armee des zionistischen Regimes Al-Qantara und Al-Qasir in Marjayoun im Süden Libanons mit Artillerie. Auch die Siedlung Hawla war Ziel von Artillerieangriffen der Besatzungsarmee.

Gleichzeitig berichtete der Al Jazeera-Kanal über die Zerstörung von Wohngebäuden und Infrastruktureinrichtungen in der Stadt Al-Khayyam im Süden Libanons durch die israelische Armee.

Auf der anderen Seite warnte die Armee des zionistischen Regimes die in den Süden Libanons vertriebenen Bewohner erneut davor, in südlicher Richtung zu wandern und sich festgelegten Gebieten zu nähern.

In dieser Mitteilung wurden die Libanesen auch davor gewarnt, sich dem Litani-Fluss sowie den Tälern Al-Salhani und Al-Salouqi zu nähern.

Die Armee des zionistischen Regimes betonte zudem unter Nennung von 59 Grenzorten im Süden Libanons, dass die libanesische Bevölkerung nicht in diese Dörfer zurückkehren dürfe.