Rubio: Direkte Gespräche zwischen Trump und Maduro nicht ausgeschlossen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm machte Marco Rubio diese Aussagen als Reaktion auf die Frage eines Reporters im US-Außenministerium nach der Möglichkeit eines persönlichen Treffens zwischen Trump und Maduro.

Rubio sagte: „Ich kommentiere die Verhandlungen des Präsidenten [Trump] nicht. Ich weise nur auf die Tatsache hin, dass der Präsident, wie Sie gesehen haben, bereit ist, mit jedem zu sprechen. Er ist bereit und betrachtet Verhandlungen nicht als Zugeständnis.“

Der US-Außenminister fügte hinzu: „Ich habe keine neuen Informationen darüber, was als Nächstes passieren wird. Ich habe weder Grund zum Pessimismus noch zum Optimismus. Ich kommentiere nicht die Palette der Optionen, einschließlich diplomatischer Optionen, die dem Präsidenten zur Verfügung stehen.“

Diese Äußerungen folgen auf Berichte der New York Times Ende November, wonach Trump die Möglichkeit eines bilateralen Treffens mit dem venezolanischen Präsidenten prüfe. Auch Trump hatte in einem Interview mit Fox News am 21. November erklärt, er beabsichtige, „bald“ Verhandlungen mit Maduro aufzunehmen.