Guterres: Israelische Angriffe auf das Westjordanland sind zu verurteilen

Laut ABNA erklärte António Guterres, dass die Zunahme der Angriffe zionistischer Siedler auf Bewohner des Westjordanlands, die Besetzung ihres Landes und die Zerstörung ihrer Häuser verurteilt werden müsse. Er fügte hinzu, dass das Völkerrecht zum Schutz der Menschenrechte in ganz Palästina, insbesondere in Ost-Jerusalem, gewahrt bleiben müsse.

In Bezug auf den Gazastreifen sagte Guterres, dass das israelische Regime verpflichtet sei, den Zugang für humanitäre Hilfe zu erleichtern. Er betonte auch die wichtige Rolle der UN-Kräfte in der Region. Der Generalsekretär forderte ein Ende des langjährigen Leidens der Palästinenser und die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung.