Wahrscheinlichkeit anhaltender US-Angriffe auf Syrien in den kommenden Monaten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete der Sender NBC unter Berufung auf US-Beamte, dass die US-Angriffe in Syrien voraussichtlich über Wochen oder Monate andauern werden. Diese Beamten behaupteten, dass die Angriffe auf die Bekämpfung der Terrororganisation IS abzielen.

Zuvor hatte Fox News gemeldet, dass US-Kampfjets seit heute Morgen Dutzende von Luftangriffen gegen IS-Stellungen in Syrien durchgeführt haben. Gleichzeitig berichtete der syrische Sender Al-Ekhbariya über Angriffe der internationalen Koalition in den Vororten von Raqqa und Deir ez-Zor. Diese behaupteten Angriffe finden statt, obwohl mehrfach berichtet wurde, dass IS-Mitglieder mit dem US-Militär in Kontakt stehen.