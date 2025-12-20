  1. Home
Wahrscheinlichkeit anhaltender US-Angriffe auf Syrien in den kommenden Monaten

20 Dezember 2025 - 09:00
News ID: 1763731
Source: ABNA
US-Beamte haben die Möglichkeit angekündigt, dass die Angriffe des Landes auf verschiedene Regionen Syriens fortgesetzt werden.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete der Sender NBC unter Berufung auf US-Beamte, dass die US-Angriffe in Syrien voraussichtlich über Wochen oder Monate andauern werden. Diese Beamten behaupteten, dass die Angriffe auf die Bekämpfung der Terrororganisation IS abzielen.

Zuvor hatte Fox News gemeldet, dass US-Kampfjets seit heute Morgen Dutzende von Luftangriffen gegen IS-Stellungen in Syrien durchgeführt haben. Gleichzeitig berichtete der syrische Sender Al-Ekhbariya über Angriffe der internationalen Koalition in den Vororten von Raqqa und Deir ez-Zor. Diese behaupteten Angriffe finden statt, obwohl mehrfach berichtet wurde, dass IS-Mitglieder mit dem US-Militär in Kontakt stehen.

