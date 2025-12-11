Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Reuters, hat das US-Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf für den großen Verteidigungshaushalt für das Finanzjahr 2026 im Wert von fast 900 Milliarden Dollar verabschiedet. Dieser Plan beinhaltet im Syrien-bezogenen Abschnitt auch die Aufhebung der Sanktionen des „Caesar-Gesetzes“.

Berichten zufolge umfasst der Gesetzentwurf ein umfangreiches Paket von Bestimmungen in Bezug auf Syrien, die Ukraine, Asien und den Pazifik, Europa, den Irak und Programme zur sogenannten Drogenbekämpfung. Im Syrien-Abschnitt wurden die Sanktionen, die zuvor unter dem Caesar-Gesetz gegen die Regierung von Baschar al-Assad verhängt wurden, aufgehoben.

Für die Ukraine sieht der Plan in den Jahren 2026 und 2027 jährlich 400 Millionen Dollar an Sicherheitshilfe vor.

Für den asiatisch-pazifischen Raum sind auch die vollständige Finanzierung der Sicherheitskooperation mit Taiwan in Höhe von 1 Milliarde Dollar, die Schaffung eines gemeinsamen Drohnenprogramms zwischen dem Pentagon und Taipeh sowie die Beibehaltung von 28.500 US-Truppen in Südkorea vorgesehen.

Der Gesetzentwurf verbietet auch die Reduzierung der US-Truppenstärke in Europa auf weniger als 76.000 Personen für einen Zeitraum von mehr als 45 Tagen.

Eine weitere Bestimmung ist die Aufhebung der Genehmigungen zur Anwendung militärischer Gewalt im Zusammenhang mit den Kriegen von 1991 und 2002 im Irak.

In diesem Plan ist zudem 1 Milliarde Dollar für angebliche Operationen zur Bekämpfung des Drogenhandels, einschließlich maritimer Aktivitäten, vorgesehen.

Nach der Verabschiedung im Repräsentantenhaus muss der Gesetzentwurf im Senat geprüft und angenommen werden, bevor er zur endgültigen Unterzeichnung an den Präsidenten geschickt wird.