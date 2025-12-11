Angriff zionistischer Militärs auf UN-Kräfte

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, gaben die im Südlibanon stationierten UN-Friedenstruppen, bekannt als UNIFIL, bekannt, dass zionistische Militärs in der Nähe des Gebiets Sharda auf ihre Patrouille geschossen haben.

Diese Kräfte betonten, dass die Militärs des zionistischen Regimes auf die UNIFIL-Patrouille schossen, obwohl sie über deren Anwesenheit in dem Gebiet informiert waren.

UNIFIL fügte hinzu, dass die Angriffe des zionistischen Regimes gegen die Friedenstruppen eine gefährliche Verletzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates darstellen.

Diese Kräfte betonten, dass das feindselige Verhalten des zionistischen Regimes und seine Angriffe gegen die Friedenstruppen gestoppt werden müssen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die zionistischen Besatzer auf UN-Kräfte schießen.