Mashal: Wir sind dankbar für die wichtige und entscheidende Unterstützung des Iran in Vergangenheit und Gegenwart

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf den Sender Al Jazeera, sagte Khaled Mashal, Leiter des Politbüros der Hamas-Bewegung außerhalb Palästinas, in einer Erklärung, dass die Islamische Republik Iran immer einer der Hauptunterstützer Palästinas gewesen sei und weiterhin sei, und fügte hinzu: „Sie verdienen Dankbarkeit für alle Formen dieser Unterstützung.“

In der Sendung „Mawazin“, die am 10. Dezember 2025 ausgestrahlt wurde, sagte er, dass die Hamas auf ihrem Weg Unterstützung in unterschiedlichem Maße von allen arabischen Ländern erhalten und mit allen zusammengearbeitet habe.

Mashal fügte hinzu: „Die Hamas hat sich nie auf eine bestimmte Achse beschränkt, fernab der arabischen und islamischen Nation, aber einige arabische und islamische Seiten, die die Tür zur Kommunikation mit der Hamas geschlossen haben, haben dieses Bild in gewissem Maße gestört.“

Ihm zufolge strebt die Hamas danach, ihre arabische und islamische Präsenz zu stärken.

Der Leiter des Politbüros der Hamas-Bewegung außerhalb Palästinas betonte den Ansatz der Gruppe in Bezug auf die Waffenfrage und drückte die Hoffnung aus, dass er diesen Ansatz der US-Regierung erklären und deren Zustimmung erhalten könne.

Er sagte auch: „Gaza hat getan, was es tun musste, und jetzt ist es an der Zeit, dass es aufsteht und wiederbelebt wird.“

Bei der Erläuterung des Widerstands-Ansatzes bezüglich der israelischen Forderung nach Entwaffnung sagte Mashal: „Die Hamas hat den verschiedenen Parteien eine Gleichung vorgelegt, dass der Widerstand ein Bild mit Garantien schaffen möchte, die die Rückkehr des Gaza-Krieges und der israelischen Besatzer verhindern, und dass 'diese Waffe bewahrt, geheim gehalten, nicht verwendet und nicht zur Schau gestellt wird'“.

Er fügte hinzu, der Widerstand habe auch den Plan eines „langfristigen Waffenstillstands“ als echte Garantie vorgelegt.

In einem anderen Teil seiner Rede betonte der Leiter des Politbüros der Hamas außerhalb Palästinas, dass die wahre Gefahr vom zionistischen Regime und nicht von Gaza ausgehe, und sagte: „Die Forderung nach Entwaffnung ist für die Palästinenser wie die Trennung der Seele vom Körper.“

Er äußerte die Hoffnung hinsichtlich der Fähigkeit der Hamas, die US-Regierung von dem Ansatz des Waffenbesitzes zu überzeugen, und sagte, der Ansatz, den er als auf der amerikanischen pragmatischen Rationalität basierend beschrieb, könne der israelischen Seite auferlegt werden.