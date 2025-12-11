Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Zeitung Israel Hayom, hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des zionistischen Regimes, die vom Stabschef der Armee gewährten Privilegien auszusetzen, die interne Krise in der Armee verschärft.

Diesem Bericht zufolge haben etwa 600 Offiziere und Unteroffiziere der zionistischen Armee aufgrund dieser Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus Angst vor dem Verlust ihrer Privilegien ihren sofortigen Rücktritt eingereicht.

Der Bericht besagt, dass der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, heute eine Sondersitzung zur Erörterung dieser Krise abhalten soll. Die Kommandeure der zionistischen Armee hatten sich inmitten des Krieges nicht in diese Angelegenheit eingemischt, aber nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs waren viele zionistische Militärangehörige empört und kündigten an, ihre Verpflichtung, in der Armee zu bleiben, zu überdenken.

Viele zionistische Militärangehörige sind unzufrieden mit ihrer finanziellen Lage in der Armee dieses Regimes und hatten sich in den letzten Jahren auf die vom Stabschef gewährten Privilegien verlassen.