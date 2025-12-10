Honduras am Rande politischer Unruhen und Straßenproteste

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Reuters in einem Bericht unter Berufung auf den Protest der honduranischen Präsidentin Xiomara Castro gegen einen „Wahlputsch“ im Land: Hunderte von Demonstranten versammelten sich auf den Straßen der Hauptstadt und forderten Transparenz bei der Bekanntgabe der Ergebnisse.

Die Präsidentin von Honduras sagte: „Wir erleben einen Prozess, der von Drohungen, Druck, Manipulation des Stimmenübertragungssystems und der Verzerrung des Volkswillens begleitet wird.“

Sie kritisierte auch Trumps Unterstützung für den Kandidaten der Nationalen Partei, Nasry Asfura, und fügte hinzu: „Diese Aktionen sind ein Wahlputsch, und wir werden ihn aufdecken.“

Nach dem Aufruf des ehemaligen Präsidenten und Führers der Liberalen Partei, Manuel Zelaya, versammelten sich etwa 500 Anhänger der Libre-Partei in Tegucigalpa, und ein Teil der Proteste war von brennenden Autoreifen begleitet.

Reuters schrieb: Die Wahlen in Honduras waren von technischen Störungen, unbegründeten Betrugsvorwürfen und der Einmischung des US-Präsidenten Donald Trump begleitet. Trump hatte gedroht, dass die Hilfen für Honduras gekürzt würden, falls der von ihm unterstützte Kandidat verlieren sollte.

Laut dem Bericht der Nationalen Wahlkommission liegt Asfura mit einem Vorsprung von einem Prozent oder etwa 40.000 Stimmen in Führung, aber 14,5 Prozent der ausgezählten Stimmzettel weisen Unstimmigkeiten auf und werden einer speziellen Überprüfung unterzogen.

Diese Krise hat die Besorgnis über politische Instabilität in Honduras und den Einfluss externen Drucks auf den demokratischen Prozess verstärkt.