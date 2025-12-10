386 Palästinenser nach Waffenstillstand in Gaza getötet

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Nashra berichtet, gab das Medienbüro der Regierung in Gaza bekannt, dass die israelische Besatzungsarmee in den letzten 60 Tagen 738 Waffenstillstandsverletzungen begangen hat, was den Gazastreifen unter einer „erstickenden Belagerung“ hält.

Das Büro betonte, dass die Einhaltung der humanitären Klauseln des Abkommens 38 Prozent nicht überschritten habe, und erklärte, dass die zionistischen Verstöße im Sicherheits- und Militärbereich zum Tod von 386 Palästinensern und zur Verletzung von 980 weiteren geführt hätten, zusätzlich zu 43 Fällen illegaler Festnahmen, die die Zionisten innerhalb des Gazastreifens vorgenommen hätten.

Laut der Erklärung seien nur 315 Tanklastwagen von den 3000 vereinbarten Lastwagen, die in den Gazastreifen einfahren sollten, tatsächlich eingetroffen, was im Durchschnitt 5 Lastwagen pro Tag der 50 vereinbarten Lastwagen entspricht.